Tex: dal 3 al 9 ottobre a Milano si celebrano i 75 anni del personaggio SBE

Sergio Bonelli Editore ha da poco annunciato gli eventi che si svolgeranno dal 3 al 9 ottobre per celebrare i 75 anni di Tex. Alla Rinascente di Milano arriverà la Tex Week.

La Tex Week aprirà ufficialmente al pubblico martedì 3 ottobre:

Secondo la descrizione fatta dalla Sergio Bonelli Editore:

La settimana è ideata da SBE e Rinascente per festeggiare i 75 anni del più celebre eroe del western a fumetti. Tex è un’icona capace di travalicare i confini del suo tempo, esaltare la bellezza della vita on the road, e di superare le frontiere coinvolgendo generazioni di lettori con le sue infinite storie. Sarà una celebrazione dentro e fuori dallo store con mostre, photo corner, edizioni speciali a tiratura limitata e merchandising esclusivo.