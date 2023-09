ONE PIECE 1093: un’importante svolta capovolgerà le sorti del conflitto in corso?

Con l’uscita del nuovo numero del settimanale nipponico Shonen Jump, i lettori di ONE PIECE hanno recentemente potuto leggere la seconda parte dello scontro iniziato la scorsa settimana e che vede il capitano dei Pirati di Cappello di Paglia contro uno dei più temibili avversari che il filibustiere abbia mai affrontato. Tuttavia, dal momento che l’articolo riassumerà il contenuto del capitolo 1093, da questo momento in avanti potreste imbattervi in fastidiosi spoiler sulla trama dell’opera di Eiichiro Oda.

Intitolato semplicemente “Luffy VS Kizaru”, ONE PIECE 1093 si apre esattamente dove si interrotto il precedente numero: sotto lo sguardo meravigliato di Vegapunk e degli altri amici, Monkey D Luffy ha usato il Gear 5 per trasformarsi in un gigante (come successe anche nella fase finale dello scontro con Kaido!) per afferrare Kizaru e allontanarlo dal resto della ciurma. Senza pensarci troppo, il ragazzo di gomma ha quindi usato i suoi poteri per scagliare l’Ammiraglio il più lontano possibile dall’Isola di Egghead, nella speranza che questo bastasse a tenerlo lontano dalla scena il tempo necessario per attuare il proprio piano di fuga.

Non potendo lasciare i Pacifista sotto il controllo della Marina, Atlas (o Punk-05 se preferite) si è temporaneamente separata dal resto della banda con l’intenzione di sovrascrivere gli ordini di Kizaru e assicurarsi che le copie di Orso Bartholomew non inceneriscano il livello superiore di Egghead non appena la barriera verrà finalmente disattivata. Dopo aver contattato Franky per chiedere un aggiornamento sulle condizioni di Bonney, che nonostante il violento incontro con Kizaru è comunque riuscita a sopravvivere, Vegapunk ha quindi deciso di accompagnare Atlas per recuperare la giovane piratessa, ma non prima di aver arruolato anche Sanji, che una volta appresa la situazione si è immediatamente offerto di partecipare alla spedizione di salvataggio. Nel frattempo, il Cavaliere del Mare Jinbe ha comunicato al resto del gruppo di aver terminato di imballare il materiale che i Vegapunk hanno chiesto di caricare sulla Thousand Sunny.

La scena si è dunque spostata al livello inferiore di Egghead, dove un notevole contingente di soldati della Marina si è messo alle calcagna di Bonney, che dopo aver fatto ringiovanire o invecchiare un folto gruppo di nemici si è nascosta tra le macerie della città futuristica. Abbiamo quindi appreso che, dopo essere stata violentemente colpita dall’Ammiraglio Kizaru, la piratessa figlia di Orso Bartholomew è stata tratta in salvo da Sentomaru, che nonostante le ferite riportate è ancora vivo. A causa delle gravissime bruciature che ricoprono tutto il suo corpo, però, il fedele alleato di Vegapunk è definitivamente fuori giochi e al momento appare incapace anche solo di rialzarsi.

Mentre infuria la battaglia tra Zoro e Rob Lucci, che in attesa di potersi scontrare nuovamente con Luffy pare intenzionato a eliminare il secondo miglior guerriero dei Pirati di Cappello di Paglia, un Kizaru ormai prossimo a cadere in mare ha fatto uso dei poteri del suo frutto del Diavolo per scomporre il suo corpo in tanti piccoli fasci di luce e tornare immediatamente al livello superiore di Egghead, dove ha creato tante copie di sé per confondere Luffy. Avendo ingannato e distratto il capitano, l’Ammiraglio ha prontamente aggredito Usopp e Nami per farsi rivelare l’attuale posizione del vecchio Vegapunk, che assieme a Sanji e Atlas sta infatti scendendo al livello inferiore. Resosi conto dell’inganno, Luffy ha subito protetto lo strano mezzo di trasporto utilizzato dai suoi alleati, ma l’avversario lo ha immediatamente accecato coi poteri della luce. Intanto Lilith, su consiglio di Franky, ha attivato il possente General Franky per allontanare la Thousand Sunny dal campo di battaglia e assicurarsi che la nave non venisse distrutta accidentalmente da Kizaru o dallo stesso Luffy.

La scena si è poi spostata al porto di Egghead, dove la flotta della Marina ha in qualche modo scoperto dell’imminente arrivo di Vegapunk e del suo piano di sovrascrivere gli ordini dati ai Pacifisti da Kizaru. Ciononostante, anche grazie all’aiuto di Edison, il gruppo di Sanji è effettivamente giunto a destinazione, permettendo a Atlas di impartire delle nuove direttive agli androidi costruiti a immagine e somiglianza dell’ex-componente della Flotta dei Sette. Per ordine di Punk-05, i Pacifisti caduti precedentemente sotto il controllo di Kizaru devono ora assicurarsi di scacciare da Egghead fino all’ultimo soldato della Marina.

Le sorti della battaglia, che dopo gli ultimi capitoli parevano volgere in favore della Marina, potrebbero insomma capovolgersi ancora una volta. Tuttavia, l’espressione di Jaygarcia Saturn, Astro di Saggezza giunto a Egghead assieme alla flotta di Kizaru e immortalato nell’ultima vignetta del capitolo 1093 di ONE PIECE, non lascia trasparire alcun accenno di preoccupazione. È mai possibile che la Marina abbia ancora qualche asso nella manica da giocare? Dal momento che la serializzazione di ONE PIECE sta per prendersi una settimana di pausa, dovremo purtroppo attendere quindici giorni circa per scoprire come reagirà il rappresentante del Governo Mondiale ai recenti sviluppi.