Il Ragazzo e l’Airone arriva in anteprima ad Alice nella Città

Alice nella Città 2023 (che si terrà dal 18 al 29 ottobre) avrà in programmazione una proiezione in anteprima de Il ragazzo e l’airone, nuovo lavoro di Hayao Miyazaki.

Secondo la descrizione offerta dai direttori di Alice nella Città, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, con questo titolo:

Miyazaki farà il suo ingresso nella storia con tutta l’unicità di stile e con un linguaggio pieno di simboli, rimandi, metafore universali, tra reale e magico, tra superstizione e fiaba. Ancora una volta Myiazaki tratterà tutte le sue tematiche legate all’essere umano, alla trasformazione fisica e interiore. Si tratta di un testamento, esistenziale e immaginario donato al pubblico, per imparare a vivere e a superare certi egoismi ed egocentrismi. commentano i Direttori di Alice nella

Città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Il film, prodotto dallo Studio Ghibli e distribuito in Italia da Lucky Red, racconta la storia di Mahito, un ragazzo di 12 anni che, spinto dal desiderio di rivedere sua madre, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Si tratta di una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia.

Il ragazzo e l’airone è il secondo titolo nel programma della ventunesima edizione di Alice nella Città in coproduzione con la Festa del Cinema di Roma dopo il già annunciato evento dedicato alla serie Rai “Mare fuori”.