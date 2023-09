Final Fantasy VII: Rebirth, la mappa sarà una riproduzione in scala 1:1 della world map originale

La mappa del mondo di Final Fantasy 7 Rebirth sarà una riproduzione in scala 1:1 con dimensioni reali della world map del gioco originale. A confermarlo è stato il director del gioco Naoki Hamaguchi a Press-Start. Stando a quanto dichiarato da Hamaguchi, ritroveremo tutte le location, le città e sgli pazi aperti già visti nell’originale, all’interno di un’unica grande mappa senza soluzione di continuità.

Quello che abbiamo fatto è stato prendere world map dell’originale Final Fantasy 7, ma l’abbiamo creata in scala reale uno a uno“, ha detto Hamaguchi. Quindi tutti i dungeon, tutte le città, tutto quello che c’è in quel mondo è ora incluso nello stesso spazio. Un’unica mappa senza soluzione di continuità.”

Hamaguchi ha poi confermato dunque che la mappa del mondo ospiterà al suo interno diverse regioni e che potremo tornare e in qualsiasi momento in quelle visitate in precedenza e magari scoprire nuove attività e missioni secondarie da affrontare. “In Final Fantasy 7 Rebirth ci sono più regioni in cui si può andare e poi, quando si vuole, si può tornare alle regioni in cui si è stati prima, perché è una mappa senza soluzione di continuità, e si possono trovare nuove missioni e nuove parti di storia che sono apparse lì dentro mentre si va avanti.” ha aggiunto Hamaguchi.

Vi ricordiamo che qualche giorno fa abbiamo avuto finalmente modo di provare due brevi demo del gioco che hanno messo in luce le potenzialità del titolo e che ci hanno permesso di testare con mano alcune delle novità introdotte in questo nuovo capitolo in termini di esplorazione e lato combat system. Trovate il nostro provato a questo indirizzo.

Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024 in esclusiva temporale per PS5.