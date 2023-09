Final Fantasy VII: Rebirth include un capitolo in cui vestiremo i panni di Zack Fair

In Final Fantasy 7 Rebirth ci sarà un capitolo di circa un’ora in cui avremo modo di vestire i panni di Zack Fair. A confermarlo è stato il producer Yoshinori kitase in occasione di un intervista rilasciata ai microfoni di IGN.com. Se avete giocato al remake e avete avuto modo di giungere fino ai titoli di coda, saprete già che Zack farà il suo ritorno in questo nuovo episodio della rebuild della settima fantasia finale grazie al processo di ampliamento e revisione della trama originale.

Parlando di Rebirth, ci saranno un nuovo episodio con Zack, in cui il personaggio sarà più presente che in Remake. Non posso dire di più, perché mi piacerebbe che i giocatori lo provassero con le loro mani.” ha affermato Kitase.

Insomma, non abbiamo per il momento molti dettagli su quello che sarà il ruolo ed il destino di Zack all’interno della storia e cosa più importante quale impatto avrà la sua presenza sugli eventi narrati, ma questo elemento ci conferma che la sceneggiatura sarà contraddistinta da diversi nuovi elementi.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che di recente abbiamo avuto modo di provare finalmente il gioco grazie a due brevi demo che ci hanno permesso di testare con mano alcune delle novità introdotte in questo nuovo capitolo in termini di esplorazione e lato combat system. Trovate il nostro provato a questo indirizzo.

Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024, in esclusiva su PS5.

Leggi anche: