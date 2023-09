Ahsoka: il creatore di Thrawn è entusiasta della serie TV

La serie TV su Ahsoka ha, tra i suoi aspetti più interessanti, anche quello di aver introdotto il personaggio di Thrawn in versione live-action. Il creatore del character, Timothy Zahn, si è espresso sulla serie TV, definendosi entusiasta.

Ecco le sue parole:

Sono molto emozionato, soprattutto per il fatto che a occuparsene ci sia Dave Filoni. In Rebels aveva dimostrato di capire Thrawn, di capire come scrivere per lui, di sapere come sconfiggerlo. Gli dai qualcosa che non può controllare o qualcosa che non conosce. Sarei nervoso se gli scrittori coinvolti nel progetto non fossero in grado di capire Thrawn. E Filoni sembra averlo fatto. Quindi sono entusiasta per ciò che sta facendo, e non vedo l’ora di continuare a vederlo all’opera. Conosco un po’ alcuni dei nuovi personaggi, alcune delle nuove dinamiche. Sarà interessante da vedere.