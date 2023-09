Upload 3: il trailer della terza stagione della serie Prime Video

Ecco il trailer di Upload 3, la terza stagione della serie TV di Prime Video in uscita a ottobre.

Online è stato diffuso il trailer di Upload 3, la terza stagione della serie TV di Prime Video che farà il suo esordio sulla piattaforma streaming a ottobre.

Ecco il trailer di Upload 3.

La terza stagione di Upload riprende dopo il download di Nathan (Robbie Amell). Dopo aver trascorso due stagioni nell’aldilà digitale chiamato Lakeview, Nathan è tornato in vita grazie alla sua ex fidanzata Ingrid (Allegra Edwards). Ma si tratta di una procedura che porterebbe dei rischi molto alti per Nathan.

E poi c’è un Nathan di riserva che risiede a Lakeview, un’opportunità che Ingrid stava in qualche modo aspettando. E poi Aleesha (Zainab Johnson) continua a scalare i ranghi di Horizen e Luke (Kevin Bigley) lotta per mantenere la sua vita ultraterrena a Lakeview.

Nel cast della serie troviamo Robbie Amell (Nathan), Andy Allo (Nora), Kevin Bigley (Luke), Allegra Edwards (Ingrid), Zainab Johnson (Aleesha), Owen Daniels (A.I. Guy), Josh Banday (Ivan) e Andrea Rosen (Lucy).

Upload 3 uscirà su Prime Video il 20 ottobre, con gli episodi che saranno distribuiti settimanalmente fino al 10 novembre.