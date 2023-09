Ultimate Spider-Man: il fumetto ritorna a gennaio

A gennaio 2024 ritornerà a essere pubblicato Ultimate Spider-Man, e questo dopo che l’universo Ultimate Marvel sarà riavviato a novembre. La nuova serie vedrà coinvolti lo sceneggiatore Jonathan Hickman (X-Men, G.O.D.S.) ed il disegnatore italiano Marco Checchetto (Daredevil).

L’annuncio è stato dato da Marvel Enterteinment attraverso Twitter. Ecco l’immagine condivisa della nuova serie su Ultimate Spider-Man.

Jonathan Hickman’s Ultimate Invasion limited series spawns an entire new Ultimate Universe, complete with a new ‘Ultimate Spider-Man’ by Hickman and Marco @MChecC!

Get more details next month at #MarvelNYCC. pic.twitter.com/znYq5ogdqa

— Marvel Entertainment (@Marvel) September 20, 2023