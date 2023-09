Final Fantasy VII Rebirth: un video confronta l’originale con il sequel del remake

IGN ha realizzato un video che mette a confronto Final Fantasy VII con Rebirth prendendo come esempio la stessa famosa sequenza.

IGN ha realizzato un video che mette a confronto alcune sequenze di Final Fantasy VII con Rebirth, il nuovo episodio delle rebuild della settima fantasia finale. Il video, che trovate qui sotto, mette a confronto una famosa sequenza con protagonisti Cloud e Sephiroth, mettendo in evidenza quello che è il passaggio dalla grafica chibi a quella di nuova generazione, con modelli dettagliati e proporzioni realistiche. Vediamo il filmato:

Di recente, si è tornato a parlare tanto di Final Fantasy VII: Rebirth con il team che ha fornito finalmente qualche dettaglio in più su quest’attesissimo nuovo capitolo della trilogia di FF VII. Il gioco, infatti, oltre a promette un’avventura della durata di oltre 100 ore, includerà tantissime nuove attività extra, mini-giochi e scenari più aperti e ricchi di dettagli.

Vi ricordiamo che abbiamo avuto finalmente modo di provare due brevi demo del gioco che hanno messo in luce le potenzialità del titolo e che ci hanno permesso di testare con mano alcune delle novità introdotte in questo nuovo capitolo in termini di esplorazione e lato combat system. Trovate il nostro provato a questo indirizzo.