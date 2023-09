Tasso: trovato giovane esemplare ferito, è in pericolo di vita

Un giovane tasso ferito è stato scoperto in uno stato critico in un sottoscala della scuola superiore Montale di Bordighera, situata nella provincia di Imperia. La scoperta è stata effettuata dal custode della scuola, che ha immediatamente richiesto assistenza da parte dell’ambulanza veterinaria Emergenza Val Nervia. Questo tasso è stato protagonista di una drammatica vicenda che ha visto il suo salvataggio da parte dei volontari, ma ora lotta tra la vita e la morte a causa delle sue gravi condizioni di salute.

Le condizioni del tasso sono motivo di profonda preoccupazione. L’animale è stato trovato in uno stato agonizzante, e la causa delle sue ferite non è stata ancora determinata con certezza. Si ipotizza che potrebbe essere stato investito da un veicolo lungo la vicina via Cagliari e poi essersi trascinato nella scuola in cerca di rifugio, oppure potrebbe aver subito un avvelenamento. Una volta ricevuta la segnalazione, i volontari si sono attivati prontamente per recuperare l’animale e trasportarlo in una clinica veterinaria vicina, in attesa di un possibile trasferimento al Centro Recupero Animali Selvatici di Savona. Tuttavia, il tasso non può essere spostato fino a quando non avrà raggiunto una condizione più stabile.

Igor Cassini, presidente dell’ambulanza veterinaria Val Nervia, ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni dell’animale, dichiarando che è in uno stato molto grave e che non ci sono garanzie sulla sua sopravvivenza. Se venisse confermato che il tasso è stato investito da un’auto, questa situazione rappresenterebbe un altro esempio di intervento di soccorso per gli animali selvatici da parte dei volontari operanti nella provincia di Imperia. Recentemente, hanno soccorso una volpe nella zona di San Romolo, una frazione sulle alture di Sanremo, che è stata trovata ai bordi della strada con le zampe posteriori immobili e fratturate.

Questo tipo di incidenti è purtroppo comune in zone collinari circondate da boschi, dove gli animali selvatici escono spesso in cerca di cibo. Fortunatamente, la prognosi per la volpe sembra più favorevole rispetto a quella del tasso, poiché sta ricevendo cure per le fratture e sarà trasferita al Centro Recupero Animali Selvatici di Savona, dove sarà osservata fino a quando non si sarà completamente ripresa e potrà essere rilasciata nuovamente in libertà.