Tales of Arise: Beyond the Dawn, svelati prezzo ed edizioni speciali del DLC

Bandai Namco ha aperto i preorder di Beyond the Dawn, l'espansione di Tales of Arise, svelando prezzo, edizioni speciali e bonus preorder del DLC.

Bandai Namco ha aperto i preorder di Beyond the Dawn, l’espansione di Tales of Arise in arrivo il prossimo 9 novembre, svelando così prezzo, edizioni speciali e bonus preorder. Beyond the Dawn sarà disponibile al prezzo di 29,99 euro e oltre ad includere nuovi contenuti narrativi, presenterà anche:

6 costumi aggiuntivi, nuovi contenuti per i protagonisti e altro ancora

Il Pacchetto Supporto Viaggio con 50.000 gald, + 5 livelli, +100 PC, attrezzatura da pesca completa

Collezione armi d’argento

Con l’arrivo dell’espansione, Bandai Namco ha annunciato anche la disponibilità di tre nuove edizioni del gioco che includono anche il DLC. La Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition sarà disponibile al prezzo di 59,99 euro per tutte le piattaforme. Sarà disponibile anche una Tales of Arise: Beyond The Dawn Deluxe Edition a 79,99 euro, che oltre ai contenuti sopra citati comprenderà anche diversi oggetti aggiuntivi tra cui :

Pacchetto costumi personaggi classici e musiche riarrangiate

Pacchetto viaggio premium

Pacchettto iniziale

Infine abbiamo anche la Tales of Arise: Beyond the Dawn Ultimate Edition venduta al prezzo di 99,99 euro, che include il gioco base, l’espansione e diversi extra digitali, che riportiamo di seguito:

Tales of Arise

Espansione Beyond the Dawn

Pacchetto costumi personaggi classici e musiche riarrangiate

Pacchetto viaggio premium

Pacchetto iniziale

Pacchetto oggetti premium

Pacchetto costumi premium

Pacchetto costumi collaborazione

18 costumi aggiuntivi

Infine, sono stati svelati anche i bonus preorder per chi deciderà di prenorare l’espansione presso gli store digitali. Ve li riportiamo qui di seguito:

Pacchetto costumi eleganti

Costumi e acconciature speciali per Alphen e Shionne

4 ricette da cucina esclusive Ricetta fagottino curry Ricetta stufato di pesce Ricetta riso orientale Ricetta panfrutta

12 ingredienti

Ricordiamo che Beyond the Dawn richiederà il gioco per essere avviata. Il DLC è ambientato un anno dopo la fine del conflitto tra Dahna e Rena e vedrà nuovamente come protagonisti Alphen, Shionne e tutti gli altri personaggi principali del gioco base.