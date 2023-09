Oppenheimer: per Denis Villeneuve e Paul Thomas Anderson è un capolavoro

Due importanti registi come Denis Villeneuve e Paul Thomas Anderson si sono espressi sul film Oppenheimer di Christopher Nolan, giudicandolo “un capolavoro”. A loro parere una produzione del genere invoglia le persone ad andare al cinema.

Denis Villeneuve si è definito anche sorpreso per il fatto che il pubblico si sia ritrovato a guardare tre ore di film sulla storia della Bomba Atomica, ed abbia accolto in una maniera così importante questo titolo.

Mentre Paul Thomas Anderson ha parlato del fatto che il livello di consapevolezza del mezzo e di grandezza cinematografica di Christopher Nolan è capace di creare anche nel pubblico una grande attenzione nei suoi confronti.

Ecco le sue parole:

Quando un regista forte come Chris ti punta il dito contro e ti dice dove andare tu lo devi ascoltare, e il pubblico ha ottenuto in cambia una visione che merita. Conosco alcuni appassionati di cinema che hanno guidato da El Paso a Dallas per poter vedere il film sul migliore schermo possibile. Sono circa 18 ore andata e ritorno.