Like a Dragon: Infinite Wealth, data d’uscita annunciata con un trailer

Sega ha annunciato con un trailer la data d’uscita di Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo capitolo della saga targata Ryu Ga Gotoku Studio. Il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale a partire dal 26 gennaio 2024 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One. Vediamo il filmato:

Per chi non lo sapesse, Like a Dragon: Infinite Wealth è il nuovo GDR della serie Yakuza con protagonisti Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu. Caratterizzato da un sistema di combattimento a turni, il gioco è ambientato in diverse località tra cui figurano anche le Hawaii ed è ricco di attività secondarie e mini-giochi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile nella versione Standard al prezzo di 69,99 euro su tutte le piattaforme. Sarà disponibile anche una Deluxe Edition al prezzo di 84,99 euro, che includerà anche il “Pacchetto “Maestro di vacanze” e una Ultimate Edition a 109,99 euro, che comprenderà anche il “Pacchetto Abiti assortiti”, il “Pacchetto Sujimon e resort” e un set di CD da collezione di Yakuza.

Prenotando il gioco prima del lancio, come bonus avrete diritto al “Pacchetto Potenziamento Eroi” e il “Set Lavori Speciali”. Il primo permette di aumentare subito di 1 livello e il rango lavorativo dei membri della squadra e include:

Set Aumento livello (Piccolo) x1

Set Materiali per creazione dell’Officina (Piccolo) x1-

Set Aumento rango lavorativo (Piccolo) x1

Il “Set Lavori speciali”, invece, include i lavori speciali Linebacker e Asso del tennis, rispettivamente per personaggi maschili e femminili della squadra.