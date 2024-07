Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo che ha definito un genere, celebra il suo 50° anniversario con la pubblicazione di Quests from the Infinite Staircase. Questo nuovo manuale promette di portare i giocatori in una serie di avventure senza precedenti, connettendo mondi e piani attraverso la misteriosa e affascinante Infinite Staircase.

Tutto gira attorno all’Infinite Staircase, una struttura extra-dimensionale che si estende all’infinito, offrendo porte verso ogni piano e mondo immaginabile. Questa scala rappresenta un metodo unico per viaggiare nel multiverso, rendendo possibile l’accesso a luoghi altrimenti inaccessibili. Le porte, sorvegliate da potenti creature come le sfingi, conducono a destinazioni piene di misteri e pericoli, rendendo ogni viaggio un’avventura imprevedibile.

Un approccio aperto a tutte le storie

La Infinite Staircase non solo offre un modo unico per viaggiare attraverso il multiverso, ma fornisce anche una flessibilità straordinaria per i Dungeon Master. Grazie alla sua natura illimitata e ai suoi infiniti portali, i DM possono facilmente collegare qualsiasi avventura o ambientazione da altri manuali di Dungeons & Dragons. Che si tratti di esplorare nuovi piani, di connettere campagne diverse o di integrare contenuti da manuali come Le Chiavi del Caveau Aureo o Viaggi nella Cittadella Radiosa, la Infinite Staircase permette di creare un’esperienza di gioco coesa e interconnessa, amplificando le possibilità narrative e non solo.

A controllare questo spazio ci pensa Nafas: si tratta di un genio nobile e il principale quest giver in Quests from the Infinite Staircase. Nato dai venti planari che soffiano attraverso le porte della Scala Infinita, Nafas è un essere etereo e potente che non può lasciare la sua dimora. La sua connessione con il multiverso gli permette di ascoltare i desideri espressi da creature di ogni piano, e si impegna a realizzarli attraverso le missioni che affida agli avventurieri. Con una statura imponente e un aspetto maestoso, Nafas offre ospitalità regale nel suo palazzo, fornendo cibo, alloggio e assistenza magica. La sua abilità di manipolare i desideri senza le limitazioni tipiche degli incantesimi lo rende un personaggio di grande importanza e potenza all’interno delle campagne di D&D.

Le 6 avventure

Le avventure presenti in Quests from the Infinite Staircase sono progettate per offrire un’esperienza di gioco profonda e coinvolgente, con ciascuna avventura che dura tipicamente tra le tre e le quattro sessioni di gioco, a seconda dello stile e del ritmo del gruppo. Ogni avventura può essere giocata in successione, permettendo ai personaggi di progredire dal livello 1 al livello 13.

Le avventure sono state aggiornate per adattarsi alle regole del 2024, con un attento bilanciamento degli incontri e delle ricompense per garantire un’esperienza fluida e piacevole. Sono state aggiunte nuove creature e dettagli narrativi per arricchire le storie, mentre gli elementi originali sono stati preservati e migliorati. I cambiamenti includono la rimozione di riferimenti culturali obsoleti, l’introduzione di linee guida più chiare per i Dungeon Master e l’inclusione di mappe e diagrammi aggiornati per facilitare la navigazione e l’esplorazione. Questi aggiornamenti rendono le avventure accessibili sia ai nuovi giocatori che ai veterani, offrendo un equilibrio perfetto tra nostalgia e innovazione.

Attenzione: proseguendo troverete dettagli sulle sei avventure che potrebbero rivelarvi alcune dinamiche.

Una delle porte dell’Infinite Staircase

The Lost City of Cynidicea

In questa avventura, i personaggi si trovano intrappolati all’interno di una ziggurat sepolta che ospita la città perduta di Cynidicea. Qui, incontrano diverse fazioni di sopravvissuti che cercano di riportare la città al suo antico splendore. Queste fazioni sono devote a divinità antiche e indossano maschere cerimoniali. I personaggi possono unirsi a una delle fazioni, ottenendo ricompense come tatuaggi magici, oggetti magici e maschere elaborate. La missione principale consiste nel navigare tra le rivalità delle fazioni e affrontare una setta malvagia che venera l’antico male Zargon.

Pharaoh

In questa avventura, i personaggi sono chiamati a liberare l’anima di un faraone defunto e a scongiurare una maledizione che grava sulla sua terra. Per farlo, devono entrare nella tomba del faraone e recuperare due importanti reliquie: lo scettro e la stella gemma. La tomba è piena di pericoli mortali e trappole, e i personaggi incontreranno vari nemici e alleati lungo il percorso. Questa avventura è stata aggiornata per includere diagrammi migliorati e mappe dettagliate, mantenendo intatto lo spirito originale dell’esplorazione e delle sfide.

Expedition to the Barrier Peaks

Questa avventura iconica porta i personaggi all’interno di un’astronave schiantata, piena di tecnologia avanzata e strane creature. All’interno dell’astronave, i personaggi troveranno robot, androidi e altre meraviglie futuristiche. Dovranno affrontare sfide tecnologiche e utilizzare nuovi dispositivi e armi futuristici. Questa avventura offre un’esperienza unica che mescola fantasy e fantascienza, e include mappe aggiornate e un leggero adattamento per guidare meglio i personaggi attraverso l’astronave.

When a Star Falls

In questa avventura, i personaggi devono recuperare una stella caduta per proteggere il potere della profezia da saggi malvagi che potrebbero usarlo per i propri scopi. L’avventura inizia con un incontro memorabile con una Memory Web, una creatura che si nutre di ricordi e fornisce informazioni cruciali quando viene sconfitta. I personaggi affronteranno Derro che rubano cadaveri e li rianimano, creando una serie di sfide sotterranee.

Beyond the Crystal Cave

Ispirata a Romeo e Giulietta di Shakespeare, questa avventura vede i personaggi alla ricerca di due giovani amanti fuggiti dai loro genitori contrari al loro amore. L’avventura si svolge in un giardino magico nelle Feywild, un regno all’interno del dominio di Delizia. Qui, i personaggi incontreranno creature fatate come leprecauni e unicorni filosofi. L’avventura è unica in quanto può essere completata senza combattere, offrendo soluzioni basate sull’interazione e la diplomazia.

The Lost Caverns of Tsojcanth

In questa avventura classica, i personaggi esplorano le caverne perdute di Tsojcanth, un luogo pieno di energia planare e abitato da creature demoniache. L’avventura include sia la sezione delle caverne minori che quella delle caverne maggiori, offrendo un’esperienza di esplorazione completa. I personaggi incontreranno Drelzna, la figlia vampira di Tasha, e affronteranno una serie di sfide legate alla storia e all’eredità della Regina delle Streghe, Iggwilv.

Quests from the Infinite Staircase non è solo una raccolta di avventure, ma un ponte tra il passato e il futuro di Dungeons & Dragons. Celebra cinquant’anni di storie epiche e apre nuove possibilità per i prossimi decenni. Che siate nuovi giocatori o veterani, questo manuale offre qualcosa di speciale per tutti, promettendo ore di divertimento e scoperte nel vasto multiverso di D&D.