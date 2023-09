Golden Retriever: Chiara Ferragni e Fedez presentano Paloma

Chiara Ferragni, Fedez e i loro due figli, Leone e Vittoria, hanno annunciato con gioia l’arrivo del nuovo membro della famiglia: una cucciola di Golden Retriever di nome Paloma. Questo annuncio è stato condiviso sui social media, ma ha suscitato un dibattito tra i follower riguardo alla scelta di acquistare un cane anziché adottarne uno da un canile.

Paloma è la nuova compagna a quattro zampe della famiglia Ferragni-Fedez, una razza diversa rispetto al loro amato Bouledogue Francese di nome Matilda, scomparsa a luglio a causa di un tumore. La coppia ha condiviso una foto di Paloma, ma il post non fornisce molti dettagli sulla provenienza della cucciola.

Alcuni follower hanno criticato Chiara e Fedez per non aver scelto di adottare un cane da un canile, sottolineando l’importanza dell’adozione per contribuire a ridurre il sovraffollamento nei rifugi e combattere il randagismo. Tuttavia, altri hanno difeso la coppia, sottolineando che non si conoscono i dettagli sulla provenienza di Paloma e che potrebbe essere stata un regalo o un cucciolo trovato in un rifugio.

È importante notare che entrambe le scelte, l’acquisto responsabile da un allevatore etico e l’adozione da un canile, possono essere etiche e rispettose del benessere animale. L’adozione da un canile è spesso vista come una scelta più etica poiché offre una casa a un animale bisognoso e contribuisce a risolvere il problema del sovraffollamento nei rifugi. Tuttavia, un acquisto responsabile da un allevatore etico che segue le normative può anche essere una scelta valida.

Chiara Ferragni ha dimostrato il suo amore per Matilda, il suo Bouledogue Francese precedente, e ha reso omaggio al suo compagno a quattro zampe dopo la sua scomparsa. La discussione tra l’adozione e l’acquisto responsabile continua a essere un argomento importante, ma l’importante è garantire il benessere e l’amore per gli animali.