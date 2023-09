American Horror Story: Delicate – Il video di Kim Kardashian che racconta la sua esperienza

Kim Kardashian è tra le protagoniste di American Horror Story: Delicate, la nuova stagione della serie TV concepita da Ryan Murphy, appena uscita negli Stati Uniti. In una featurette l’attrice ha raccontato la sua esperienza sul set.

Ecco il video.

Face your fears. Kim Kardashian discusses her upcoming role on AHS: Delicate Part One. #AHSDelicate #AHSFX @hulu pic.twitter.com/g8ARWs8P5o

— AmericanHorrorStory (@AHSFX) September 19, 2023