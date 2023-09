Lies of P è disponibile da oggi su PC, console e Game Pass: vediamo il trailer di lancio

Lies of P, l'intrigante soulslike che reinterpreta le avventure di Pinocchio, è disponibile da oggi su PC, console e Game Pass. Vediamo il trailer di lancio.

Lies of P è disponibile da oggi per PC, console e Game Pass come ci ricorda il consueto trailer di lancio. Il filmato, che trovate qui sotto, ci immerge nelle atmosfere tetre e fiabesche del soulsike targato Round8 e Neowiz Games, mostrandoci alcuni personaggi che troveremo nel corso dell’avventura e diverse battaglie. Vediamo il filmato:

Annunciato a maggio del 2021, Lies of P è l’ambizioso souls-like ispirato alla fiaba di Pinocchio con diversi personaggi e luoghi iconici del racconto. Il titolo è stato accolto con voti più che positivi dalla stampa internazionale che ha elogiato il comparto artistico e la qualità della scrittura. Sul piano ludico, il gioco riprende molte delle meccaniche già viste nei più famosi titoli FromSoftware, tra cui Sekiro e Bloodborne in primis (a cui si ispira anche sul fronte stilistico), confezionando un’esperienza solida e appagante.

Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di vagare per le strade di Krat, una città invasa da automi assassini, nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche.

Lies of P è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Il titolo è presente anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.