Gambe gonfie: arriva una tecnica innovativa per contrastare il problema

Le gambe gonfie costituiscono un problema diffuso e spesso trascurato, ma ora esiste una soluzione non invasiva che sembra promettente per affrontarlo.

In Italia, il lipolinfedema colpisce circa una donna su dieci, causando un aumento progressivo e doloroso del volume delle cosce e delle gambe. Una tecnica innovativa chiamata “Microvibrazione Compressiva Endosphères” sta dimostrando di essere efficace nel contrastare questo problema. Questa tecnica utilizza particolari vibrazioni inviate direttamente ai tessuti delle gambe attraverso microsfere rotanti di silicone.

Il trattamento è attualmente disponibile come struttura pubblica presso l’Università di Urbino, nell’Istituto di Fisioterapia. Gli esperti sperano che in futuro questa tecnica possa diventare una procedura pubblica e rimborsabile, rendendola più accessibile a un numero maggiore di pazienti.

Uno studio italiano ha valutato i risultati di questa metodica non invasiva. Dopo due sessioni di trattamento alla settimana per un mese e mezzo, è emerso che il trattamento ha ridotto il dolore del 46%, l’edema periferico del 5% e l’indice di massa corporea del 4%. Questi risultati sono stati presentati al XX Congresso Mondiale di Flebologia UIP2023 a Miami.

Il lipolinfedema è una malattia diffusa che può interessare fino al 10% delle donne in Italia, indipendentemente dall’età. La sua manifestazione iniziale è spesso la cellulite, accompagnata da un potenziale ristagno di linfa nei tessuti cutanei. Nel tempo, questa condizione può evolvere in un lipolinfedema, che comporta un aumento progressivo del volume della coscia e della gamba, causando accumuli sproporzionati di tessuto adiposo negli arti inferiori, noto come lipoedema. Questo problema può influire negativamente sulla qualità della vita delle persone, rendendo difficili anche le attività quotidiane più semplici.

Il Professor Pier Antonio Bacci, docente di Patologie Estetiche all’Università di Siena e al Consorzio Humanitas di Roma, sottolinea l’importanza della diagnosi precoce e dei trattamenti preventivi per contrastare questa patologia. La microvibrazione compressiva rappresenta un approccio non invasivo che può contribuire a raggiungere questi obiettivi, soprattutto se associato a uno stile di vita corretto.