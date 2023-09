Fables: DC Comics smentisce il creatore della serie, il fumetto è ancora suo

Dopo le parole di Bill Willingham, il creatore di Fables, che aveva dichiarato qualche giorno fa di aver chiesto alla DC Comics di rendere pubblici i diritti della serie, ora la cosa editrice ha fatto sapere che l’opera risulta essere ancora una sua proprietà.

Ecco la risposta resa nota dalla DC Comics:

I fumetti e le graphic novel di Fables pubblicati da DC, nonché le trame, i personaggi e gli elementi in essi contenuti, sono di proprietà della casa editrice e risultano essere protetti dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti, e di tutto il mondo. Tutto ciò è in conformità con la legge applicabile, e l’opera non risulta essere di dominio pubblico. DC si riserva tutti i diritti, e intraprenderà le azioni che si riterranno necessarie o appropriate per proteggere ciò che risulta essere una sua proprietà intellettuale.