Bethesda: un leak svela i titoli in arrivo tra il 2024 e il 2026, c’è anche la remastered di Oblivion

Un grosso leak legato alla causa fra Microsoft e FTC ha rivelato la line-up di Bethesda fino al 2026: la lista include alcuni titoli già annunciati, altri già disponibili come Starfield e giochi non ancora confermati.

La lista risale probabilmente al 2020 e per questo tutti i riferimenti risultano non corretti, causa pandemia e ulteriori posticipi. In ogni caso, nel documento possiamo notare la presenza di tutta una serie di titoli già usciti come Starfield, DOOM Eternal, Deathloop, Redfall e Ghostwire: Tokyo, ma anche giochi non ancora pubblicati come Indiana Jones e niente meno che la chiacchieratissima remastered di Oblivion (non ancora confermata in via ufficiale) Dishonored 3, anch’esso non ancora annunciato e un misterioso DOOM: Year Zero, che potrebbe riferirsi ad un sequel oppure come suggerisce il titolo ad un reboot. Inoltre, appaiono anche due nomi in codice – Project Krestel e Project Platinum – relativi a titoli del tutto sconosciuti.

Della remastered di Oblivion si parla ormai da un po’. A fine luglio, un ex-dipendente di Virtuos Games ha svelato l’esistenza di un presunto remastered di Oblivion in arrivo nel 2024 o 2025. La lista trapelata conferma dunque l’esistenza del progetto indicando che si tratta a tutti gli effetti di una remastered e non di un remake come si era ipotizzato in precedenza.

