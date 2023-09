Alan Wake 2: nuovo video di gameplay in 4K mostra l’incontro tra lo scrittore ed Alex Casey

Alan Wake 2 torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay che mostra l’incontro Alan e il personaggio di sua invenzione Alex Casey, interpretato dal creative director Sam Lake. Il filmato, che trovate qui sotto, ci trasporta nei meandri del Luogo Buoio dove Alan è rimasto intrappolato per anni: nel Dark Place, che ha le sembianze di una versione alternativa di New York, Alan incontrerà alcuni dei personaggi collegati ai suoi libri tra cui proprio il detective Alex Casey.

Il nuovo filmato confezionato da Remedy Entertainment mostra anche la bontà del comparto grafico con riflessi e illuminazione gestiti in tempo reale tramite il Ray Tracing. Vediamo il video:

Realizzato da sole 130 persone, Alan Wake 2 è il più grande progetto mai sviluppato da Remedy che includerà la presenza di toni più macabri e di una sceneggiatura molto più corposa rispetto al precedente episodio. In questo nuovo capitolo il tema della dualità sarà centrale, con due mondi da esplorare e due protagonisti le cui storie risultano interconnesse anche se si svolgono in due luoghi diversi.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.