The Flash: Tim Burton ha odiato il cameo di Nicolas Cage come Superman

Tim Burton non ha apprezzato il cameo di Nicolas Cage come Superman in The Flash. Ecco il motivo.

Se alcuni appassionati, anche addetti ai lavori (come Kevin Smith), hanno più che apprezzato il cameo di Nicolas Cage come Superman in The Flash, c’è anche chi ne è rimasto contrariato: stiamo parlando di Tim Burton. Il regista ha odiato quell’apparizione.

Ecco le parole del filmmaker:

Si tratta di una questione che riguarda l’intelligenza artificiale. Gli studi di produzione, ormai, possono prendere quello che hai fatto, che sia Batman, o qualsiasi altra cosa, e appropriarsene culturalmente in modo improprio, o come vuoi chiamarlo. Anche se sei schiavo della Disney o della Warner Bros., loro possono fare quello che vogliono. Quindi sto passando i miei ultimi anni di vita a fare una rivolta silenziosa contro questo sistema.

E poi ha aggiunto su Superman Lives:

Non ho rimpianti su quel progetto mancato. Anzi, dico questo: quando lavori così a lungo su un progetto e non si realizza, ti influenza per il resto della tua vita. Perché ti appassioni alle cose, e ogni cosa è un viaggio sconosciuto. Ma è una di quelle esperienze che non ti abbandonano mai, nemmeno un po’.

Tim Burton avrebbe dovuto dirigere Superman Lives, il lungometraggio in cui il protagonista sarebbe stato proprio Nicolas Cage. Quel progetto però è naufragato, rimanendo tra i più grandi cinecomics incompiuti di Hollywood.

Su quel Superman Lives è stato girato un documentario, e spesso vengono tirate fuori immagini di repertorio e idee da what if.