Chucky 3: il trailer della terza stagione della serie horror

Gli appassionati della bambola assassina saranno contenti di poter vedere il trailer di Chucky 3, la terza stagione della serie TV che ha riportato sullo schermo il personaggio di Don Mancini.

Ecco il trailer di Chucky 3.

In questo filmato vediamo la bambola assassina arrivare, addirittura, fino alla Casa Bianca. I protagonisti di questa terza stagione saranno Jake (Zackary Arthur), Lexy (Alyvia Alyn Lind) e Devon (Björgvin Arnarson), che sono ancora nel suo cuore del killer. La bambola assassina tiene in ostaggio la sorella di Lexy, Caroline (Carina Battrick). I ragazzi non hanno altra scelta che recarsi a Washington, DC per porre fine al regno del terrore di Chucky, ancora una volta.

Il trailer ha anche mostrato Tiffany Valentine, interpretata da Jennifer Tilly. Il personaggio si ritrova dietro le sbarre, creando un collegamento diretto con la seconda stagione.

Chucky 3 sarà disponibile negli Stati Uniti su Syfy e USA Network dal 4 ottobre. Ricordiamo che in Italia la serie è arrivata in seconda serata su Italia 1.