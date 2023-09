Amnesia: The Bunker: in arrivo il nuovo aggiornamento di Halloween, ecco tutti i dettagli

Tramite un post su X, Frictional Games ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento che arriverà giusto in tempo per Halloween. L’update includerà diversi nuovi elementi in grado di rendere l’avventura ancor più spaventosa e difficile.

For clarity: This feature isn't going to be part of the initial playthrough of the game but rather something for the new modes (Shell shocked and Custom modes) that we're implementing. — Fredrik Olsson (@LosFreddos) August 16, 2023

La novità in arrivo con l’aggiornamento è in sostanza l’introduzione di una nuova modalità chiamata Shellshocked, che riduce significativamente il numero di spazi in cui il giocatore può nascondersi. Ma non solo: selezionando la modalità Shellshocked, il gioco non andrà in pausa durante l’apertura del menù e la posizione degli oggetti e dei pericoli sarà completamente casuale. Infine, le porte saranno tutte in legno e quindi potranno essere facilmente abbattute.

Vi ricordiamo che Amnesia: The Bunker è il nuovo capitolo della serie Amnesia è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e ci metterà nei panni di Henri Clement, un soldato che si ritrova bloccato in un bunker apparentemente abbandonato. Se volete saperne di più sul gioco, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

Amnesia: The Bunker è ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S a giugno.