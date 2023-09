Xbox Game Pass, otto giochi lasceranno il catalogo a settembre, incluso Outriders

Microsoft ha annunciato la lista dei titoli prossimi alla rimozione dal catalogo di Xbox Game Pass, svelando che ben 8 giochi lasceranno il servizio il 30 settembre 2023, tra cui Outriders, Weird West, Moonscars e tanti altri. Di seguito la lista completa:

Weird West (console, PC)

Moonscars (console, PC)

Outriders (console, PC)

Beacon Pines (console, PC)

Despot’s Game (console, PC)

Prodeus (console, PC)

Shenzen I/O (PC)

Last Call BBS (PC)

Tra i giochi pronti a lasciare il servizio spiccano in particolar modo Outriders, frenetico sparatutto a base cooperativa e Moonscars, metroidvania soulslike ben caratterizzato sul piano stilistico e con un gameplay solido ed appagante. Insomma, se non avete avuto modo di giocare uno di questi due titoli, vi consigliamo assolutamente di recuperarli. Resteranno disponibile nel catalogo del servizio per ancora pochissimi giorni.

Intanto, vi ricordiamo che questo mese sono in arrivo diversi titoli interessanti su Xbox Game Pass. Settembre, infatti, si prospetta un mese particolarmente ricco per gli abbonati al servizio Microsoft che dopo aver messo le mani sul colossale Starfield, si apprestano a immergersi in una storia dai toni dark e fiabeschi con Lies of P, l’intrigante soulslike che si ispira alle avventure di Pinocchio in arrivo il prossimo 19 settembre.