Final Fantasy VII Rebirth, svelati i bonus legati ai salvataggi di FF VII Remake

Square Enix ha rivelato che coloro che hanno giocato a Final Fantasy 7 Remake potranno riscattare due bonus speciali all’interno di Final Fantasy 7 Rebirth, che verranno sbloccati con i salvataggi del precedente capitolo.

In sostanza, i bonus in questione sono due Materie di Invocazione, una per schierare in battaglia Leviatano e l’altra per Ramuh, che riceverete in base a quali dati di salvataggio siete in possesso. Otterrete la prima con quelli di Final Fantasy 7 Remake, mentre quella di Leviatano con i salvataggi di Episode INTERmission, il DLC dedicato a Yuffie disponibile solo su PS5.

Ricordiamo che di recente il team ha confermato che non sarà possibile trasferire i salvataggi di Final Fantasy VII Remake in Rebirth. Ciò significa che i livelli e le abilità dei protagonisti non potranno essere importate in questo nuovo capitolo. Il team ha concepito ognuno di questi tre titoli come giochi a sé stanti, tuttavia ha pensato bene di donare questi due bonus a chi ha intrapreso il viaggio di Cloud e compagni già con il remake.

Vi ricordiamo che Final Fantasy VII Rebirth è tornato a mostrarsi con un ricchissimo trailer e con tanto di data d’uscita in occasione dello State of Play. Il gioco sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024 su PS5.