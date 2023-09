RIDE 5 Photo Journey – Beyond the Shots: l’inusuale concorso fotografico di Milestone

Milestone annuncia RIDE 5 Photo Journey – Beyond the Shots, il concorso fotografico "virtuale" per gli amanti delle due ruote.

Dopo la recente uscita di RIDE 5, Milestone annuncia il lancio di “RIDE 5 Photo Journey – Beyond the Shots”, un concorso fotografico virtuale che darà ai fan l’opportunità di mostrare con degli scatti la propria passione per le moto attraverso la modalità foto in-game. I vincitori saranno inseriti nell’artbook digitale RIDE 5 PHOTO JOURNEY – Beyond The Shots, che sarà disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale di RIDE 5. Il concorso, aperto a tutti i giocatori in possesso di un account PS5, Xbox Series X o Steam in tutto il mondo, si svolge dal 15 settembre al 15 ottobre 2023. I partecipanti possono candidarsi gratuitamente al seguente link: https://ridevideogame.com/ride5-photo-journey.

Con oltre tre milioni di copie vendute in tutto il mondo dal suo lancio nel 2015, il franchise RIDE è diventato la casa dei motociclisti virtuali, consentendo ai giocatori di provare la libertà, l’adrenalina e le emozioni di guidare le moto dei loro sogni in alcune delle località più panoramiche del pianeta.

Attraverso il concorso, i fan potranno condividere il loro viaggio on the road in quattro diverse categorie: tramonti mozzafiato, ambienti meravigliosi, splendidi dettagli della moto e corse eMotion. Per ispirare la creatività della community, i fotografi virtuali professionisti Davide di Tria, Steve Wyper e Leo Sang hanno realizzato i propri scatti per ciascuna delle categorie, offrendo anche alcuni preziosi consigli su come realizzare il miglior scatto possibile. I tre artisti formeranno la giuria e selezioneranno le migliori opere da inserire nell’artbook digitale insieme ai propri capolavori.

Questa la sinossi del gioco, lanciato sul mercato lo scorso 23 agosto:

Scalda le gomme e preparati a scendere in pista con RIDE 5. Immergiti in un’esperienza di gioco tanto adrenalinica quanto autentica, al punto che ti sembrerà davvero di sfrecciare sulla strada. Ritrova i tuoi modelli preferiti e scoprine di nuovi nel gioco di motociclismo per eccellenza! Corri su oltre 35 tracciati e colleziona più di 200 moto dei marchi più famosi al mondo, realizzate con un livello di dettaglio tale da darti l’impressione di montare in sella su un vero bolide.

Leggi anche: