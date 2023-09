Dwayne Johnson e John Cena di nuovo insieme in WWE (video)

Ecco il video in cui John Cena accoglie Dwayne Johnson aka The Rock per il suo ritorno in WWE.

Dwayne Johnson nei panni del suo alterego The Rock ha fatto il suo ritorno in WWE, e per l’occasione è stato salutato anche da John Cena, uno degli altri wrestler dei primi anni duemila che hanno fatto fortuna a Hollywood.

Qui sotto trovate il video in cui Dwayne Johnson alias The Rock e John Cena si salutano.

I fan hanno accolto con un’ovazione il momento in cui si vedono i due personaggi abbracciarsi e riunirsi. Si tratta di una grossa cosa per la WWE, considerando il calibro di entrambi.

The Rock ha fatto il suo ritorno sul ring nello spettacolo che è stato mandato in onda ieri, 15 settembre. Dwayne Johnson si è trovato di fronte Austin Theory, e dopo l’apoteosi del pubblico per il suo ingresso, si è dato da fare contro l’avversario di turno.

Ricordiamo che il character di Dwayne Johnson è stato presente in WWE dal 1996 fino al 2004. Successivamente è tornato, sporadicamente, sul ring, a partire dal 2011.