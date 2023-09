Trolls Band Together: ecco il nuovo trailer del film DreamWorks

Ecco il nuovo trailer di Trolls Band Together, film di Dreamworks in uscita a dicembre.

Universal ha condiviso il nuovo trailer di Trolls Band Together, il nuovo capitolo della saga cinematografica che sarà disponibile da dicembre.

Ecco il secondo trailer di Trolls Band Together.

Sono passati anni da quando Branch (Justin Timberlake) e Queen Poppy (Anna Kendrick) sono apparsi sul grande schermo, ma la loro nuova avventura è destinata ad affrontare direttamente ciò che è accaduto quando il personaggio di Branch era giovane. Una famiglia dovrà guarire le ferite del proprio passato per poter avanzare insieme verso il futuro. È ora che il fratello di Branch si unisca al divertimento.

In questo nuovo capitolo Branch è al fianco della regina Poppy, e non si sarebbe mai aspettato che suo fratello, John Dory (Eric André), tornasse nella sua vita. Branch e John facevano parte di una boy band insieme, con quattro fratelli che condividevano il loro amore per la musica attraverso stili, abiti e melodie. Tuttavia, quando delle situazioni li portarono a prendere strade separate, Branch dovette affrontare la perdita del legame con la sua famiglia.