PS5: arriva la Deep Earth Collection con nuove colorazioni per console e Dualsense

In occasione dello State of Play di questa sera, Sony ha annunciato l’arrivo della Deep Earth Collection che offre nuove colorazioni con finiture metalliche lisce per la PlayStation 5 e il controller Dualsense: Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver. Il trailer, che trovate qui sotto, vi permette di ammirare le tre nuove colorazioni più nel dettaglio:

Nel creare questa nuova collezione di colori per il controller DualSense e le coperture per console PS5, abbiamo preso ispirazione dalle forti e splendide tonalità del nostro pianeta Terra – ha riferito Satoshi Aoyagi. Abbiamo elevato i colori aggiungendo una finitura metallica per dare un tocco più sofisticato.”

Il preordine per la Deep Earth Collection partirà dal 4 ottobre, con gli accessori Volcanic Red e Cobalt Blue in arrivo il 3 novembre, seguiti dall’uscita degli accessori Sterling Silver in arrivo il 26 gennaio. I controller Deep Earth saranno disponibili a un prezzo di vendita consigliato di €74,99, mentre la coperture della console PS5 sarà disponibile a un prezzo di vendita consigliato di €59,99.