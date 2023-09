Mr. & Mrs. Smith: serie reboot dell’omonimo film su Prime Video

Amazon Studios ha annunciato oggi che la nuova serie Mr. & Mrs. Smith debutterà all’inizio del 2024, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Dai co-creatori ed executive producer Donald Glover (“Swarm”, “Atlanta”) e Francesca Sloane (“Atlanta”, “Fargo”), la serie è una rivisitazione del film di New Regency del 2005 diretto da Doug Liman con Brad Pitt e Angelina Jolie, e vede protagonisti lo stesso Glover nei panni di John Smith e Maya Erskine (“PEN15”) nel ruolo di Jane Smith. Singolare la volontà di recuperare l’idea di un film che non è proprio tra i migliori della cinematografia dei protagonisti: al botteghino andò discretamente ma le recensioni lo stroncarono in buona parte. Resta noto, però, per il fatto di aver fatto conoscere Pitt e Jolie, con tutto quel che ne è conseguito. Liman, invece, veniva dal successo di The Bourne Identity, purtroppo mai più replicato: da allora la sua prova migliore è stata Edge of Tomorrow – Senza domani, dando però vita anche a opere mediocri come Jumper – Senza confini. Tra l’altro, l’IP aveva già dato vita a due reboot: un semisconosciuto simil-remake sudcoreano e il pilot di una precedente serie tv mai decollata, con Martin Henderson e Jordana Brewster per protagonisti.

Questa la sinossi della nuova serie Mr. & Mrs. Smith:

Vi presentiamo gli Smith: due estranei, John e Jane, che hanno abbandonato le loro vere identità per diventare partner – nello spionaggio e in matrimonio. Abbinati da una misteriosa agenzia, ogni episodio li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. Quando però i nodi iniziano a venire al pettine dovranno lottare per rimanere insieme, perché in questo matrimonio il divorzio non è un’opzione.

Questa invece quella del film originale:

Due sposi dalla vita piuttosto banale non sanno di essere entrambi assassini professionisti ingaggiati da due diverse associazioni criminali. Quando entrambi ricevono l’incarico di assassinare la medesima persona, la situazione si fa esplosiva.

