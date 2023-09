Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: non perdete la speciale live su Twitch

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, dopo la presentazione al festival di Cannes, arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane il 20 settembre. Per scoprire tutti i segreti dietro alla pellicola Sony Pictures distribuita in Italia da Eagle Pictures, il 15 settembre si terrà un’imperdibile live sul canale Twitch di Multiplayer.it. Alle 16:00 infatti, le redazioni di Multiplayer.it e Movieplayer.it discuteranno e analizzeranno Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile da diversi punti di vista, sia quello cinematografico sia quello afferente alla sfera videoludica insieme a 3 ospiti speciali: il content creator Amos Laurito, il Sim racer Mirko De Santis e Michael Spampinato, uno degli influencer automotive più seguito in Italia. Durante la live oltre ad affrontare il film da un punto di vista teorico, quindi raccontando le influenze registiche, le tecniche utilizzate e la storia che appunto viene raccontata saranno presenti anche dei momenti più pratici: gli ospiti infatti saranno “portati in pista” con Gran Turismo 7 e saremo messi tutti alla prova attraverso un quiz interattivo. Studiate bene trailer e la storia di Gran Turismo per scalare la classifica!

Qualche accenno sul film

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, è il nuovo live action Sony Pictures diretto da Neill Blomkamp con David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe. Il film, tratto dalla celebre serie di videogiochi di guida, si ispira alla storia vera di un giovane giocatore di Gran Turismo, Jann Mardenborough, che, vincendo una serie di gare competitive del videogioco, riesce a diventare un pilota professionista nella realtà. Nel cast, oltre ai celebri David Harbour (Stranger Things) e Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli), abbiamo Archie Madekwe (I Miserabili) nel ruolo del protagonista, Darren Barnet (Non ho mai…), Djimon Hounsou (Blood Diamond – Diamanti di sangue) e Geri Halliwell-Horner (Spice Girls – Il film). Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile sarà dal 20 settembre, solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Leggi anche: