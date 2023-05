Gran Turismo: il photocall a Cannes con Orlando Bloom

Si è tenuto oggi a Cannes il red carpet, con photocall relativo, di Gran Turismo, il nuovo film Sony Pictures diretto da Neill Blomkamp tratto dalla celebre saga dei racing game. La pellicola si ispira alla storia vera di un giovane giocatore di Gran Turismo, Jann Mardenborough, che, vincendo una serie di gare competitive del videogioco, riesce a diventare un pilota professionista nella realtà. Nel cast oltre a David Harbour (Stranger Things) e Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli), c’è Archie Madekwe (I Miserabili) nel ruolo del protagonista, Darren Barnet (Non ho mai…), Djimon Hounsou (Blood Diamond – Diamanti di sangue) e Geri Halliwell-Horner (Spice Girls – Il film). Gran Turismo sarà dal 20 settembre solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Neill Blomkamp, riguardo alla sua esperienza col film, ha dichiarato che aveva inizialmente qualche perplessità, visto che solitamente si occupa di fantascienza distopica, mentre qui c’era da adattare per il cinema un simulatore di corse automobilistiche:

(…) ma poi letto la sceneggiatura, e possiedo personalmente tre [Nissan] R35 GTRs: ho una vera ossessione per la Nissan e l’intera gamma Nismo. Quindi, da amante delle automobili, mi sono immediatamente incuriosito. (…) Non mi era mai passato per la mente che avrei potuto dirigere un film dove il pubblico avrebbe lasciato la sala sentendosi sollevato e motivato. Mi interessava molto. (…) Solitamente nei miei film c’è qualcuno che esplode o qualche creatura geneticamente modificata fuori controllo. Non avrei mai pensato nemmeno in un bilione di anni che avrei mai fatto un film sportivo o di corse. È sorprendente anche ora, mentre lo dico.