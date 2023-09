Batman – Il Ritorno: Il film di Tim Burton è un omaggio a Federico Fellini?

Ecco le similarità che Collider ha trovato tra Federico Fellini e Tim Burton in Batman - Il Ritorno.

Alcuni appassionati veramente cinefili forse avranno notato che Batman – Il Ritorno è un film, per certi versi, Felliniano. E Collider ha voluto mettere in relazione Tim Burton e Federico Fellini, citando le similarità tra il regista americano ed il nostro filmmaker, proprio con Batman – Il Ritorno.

Il film del 1992 con Michael Keaton protagonista ha un che di weird, onirico e surrealista, elementi considerati tra le caratteristiche principali di Federico Fellini. Le stranezze dei mondi narrativi creati dai due registi sono un qualcosa di assimilabile, che si ritrova anche in alcuni personaggi.

Ad esempio, proprio in Batman – Il Ritorno c’è una particolare presenza di clown, figure molto care anche a Federico Fellini. In questo senso il lungometraggio cinecomics è assimilabile a La Strada, storia che ha a che fare con spettacoli itineranti e con una figura di pagliaccio, incarnata dal personaggio di Giulietta Masina.

Il triangolo rosso gestito dal Pinguino di Danny DeVito in Batman – Il Ritorno, in qualche modo sembra ricordare ciò che Gelsomina e Zampanò tentavano di fare ne La Strada. L’idea di questi personaggi “perdenti”, che si ritrovano a vivere una vita da outsider ha lo stesso principio in questi character, che però prendono strade differenti: i personaggi di Tim Burton si danno alla criminalità, mentre quelli di Fellini vivono una vita da girovaghi.

Inoltre, sia Burton che Fellini hanno espresso interesse nella realizzazione di film con più livelli interpretativi. E non dimentichiamo anche la passione di Fellini per i fumetti (fu tra i candidati a girare la versione cinematografica di Flash Gordon).

Insomma, sembrano esserci diversi punti in comune tra i due registi, e Batman -Il Ritorno, reinterpretato in chiave felliniana potrebbe offrirne diversi.