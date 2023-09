Apple iPhone 15: preordine Amazon dei vari modelli disponibile ora, vediamo i prezzi

Tramite Amazon Italia è ora possibile effettuare il preordine dei vari modelli di Apple iPhone 15. Il prezzo parte da 979€ per arrivare fino a 1.989€. La data di uscita di tutti i modelli è 22 settembre 2023.

Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto.

Non sappiamo quante scorte sono disponibili su Amazon Italia, quindi se vi interessa avere al lancio lo smartphone è consigliabile non attendere troppo. Al momento, risulta non disponibile per l’acquisto il modello Pro Max, quindi vi segnaliamo che non troverete questa versione nella lista sottostante. Vediamo dunque nel dettaglio i modelli attualmente disponibili nelle varie colorazioni con i rispettivi prezzi.

iPhone 15

Caratterizzato da un design robusto in vetro a infusione di colore e in alluminio, Iphone 15 dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556×1179 pixel. Questo modello monta un chip A16 Bionic, precedentemente visto nei modelli iPhone 14 Pro e una doppia fotocamera da 48 megapixel. Il sensore da 48 megapixel consente le modalità di zoom ottico 1x e 2x, insieme all’obiettivo ultra-grandangolare da 0,5x.

Inoltre, debutta per la prima volta la porta USB-C, per adattarsi ad uno standard universale di connettività e l’Isola Dinamica, che sostituisce l’ormai caratteristico notch. iPhone 15 è disponibile in cinque diverse colorazioni: rosa, giallo, verde, blu e nero. Il prezzo è 979 euro per il taglio da 128 GB, 1109 euro per quello da 256 GB e 1359 euro per quello da 512.

Potete effettuare il preordine cliccando su uno dei box che trovate qui sotto:

iPhone 15 Plus

Il modello Plus eredita esattamente tutte le caratteristiche dell’iPhone 15 liscio, presentando alcune aggiunte tra cui un display più grande ed una maggiore autonomia. Il display del modello Plus raggiunge, infatti, i 6,7 pollici, contro i 6.1 del modello base. La batteria si presenta ancor più capiente, permettendo così un’autonomia senza pari.

iPhone 15 Plus è disponibile in cinque diverse colorazioni: rosa, giallo, verde, blu e nero. Il prezzo è 1129 euro per il taglio da 128 GB, 1259 euro per il taglio da 256 GB e 1509 euro per il taglio da 512 GB. Potete effettuare il preordine cliccando su uno dei box che trovate qui sotto:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro, invece, è alimentato dal nuovo chip A17 Pro che garantisce un aumento delle performance del 10% rispetto ad iPhone 14 Pro e Pro Max, riducendo anche il consumo energetico e aumentando la durata della batteria dell’iPhone. La potenza aggiuntiva consente anche di riprodurre giochi pesanti con tanto di Ray Tracing come Resident Evil 4 Remake.

Il nuovo comparto fotografico costituito da tre lenti è ora in grado di scattare le fotografie con numerose lunghezze focali. Inoltre, il nuovo corpo in titanio garantisce una maggiore resistenza e più leggerezza. iPhone 15 Pro è disponibile in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. Il prezzo è 1239 euro per il taglio da 128 GB, 1369 euro per il taglio da 256 GB, 1619 euro per il taglio da 512 GB e 1869 euro per la versione da 1 TB. Potete effettuare il preordine cliccando su uno dei box che trovate qui sotto:

