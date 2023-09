EasyJet: aperta la vendita dei voli per la stagione estiva 2024

I voli per la stagione estiva 2024 di EasyJet sono finalmente in vendita, aprendo le porte a un’ampia gamma di emozionanti destinazioni in Italia ed Europa. Questa compagnia aerea leader in Europa ha reso disponibili quasi 3 milioni di posti, collegando centinaia di rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente verso le mete più amate per le vacanze.

Dal 3 giugno 2024 al 1° settembre 2024, i viaggiatori avranno l’opportunità di prenotare in anticipo e beneficiare delle migliori tariffe per la prossima estate. EasyJet offre un programma estivo 2024 che comprende oltre 16.000 voli in partenza da e per l’Italia, fornendo così una vasta gamma di opzioni per chi cerca l’avventura o il relax.

EasyJet offre un’ampia selezione di 220 destinazioni in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, con partenze da ben 21 aeroporti italiani. Questo significa che i clienti avranno la possibilità di scegliere tra una varietà di mete per le loro vacanze estive, che desiderino esplorare una città ricca di cultura o scappare in una rilassante fuga al mare.

Per rendere ancora più comoda la prenotazione, i voli sono disponibili sia sul sito web di EasyJet, easyJet.com, che tramite l’app mobile della compagnia aerea. Questa flessibilità garantisce ai viaggiatori la massima comodità nella pianificazione dei loro viaggi.

EasyJet si posiziona al vertice delle compagnie aeree europee e serve 21 aeroporti italiani, offrendo una vasta rete di collegamenti verso l’Europa, il Medio Oriente e il Nord Africa. Per scoprire di più sul network italiano di EasyJet e prenotare il tuo prossimo viaggio estivo, visita il sito ufficiale della compagnia all’indirizzo easyJet.com.