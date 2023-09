Steam compie 20 anni: Valve festeggia con tanti sconti e una pagina che celebra la sua storia

Steam compie 20 anni e per celebrare questo grande avvenimento Valve ha deciso di fare le cose in grande, aprendo una pagina dedicata che ne ripercorre tutta la storia con splendidi bozzetti e tante curiosità su Steam e su alcuni dei titoli storici lanciati sulla piattaforma. Ma non è tutto: in questo periodo di grandi festeggiamenti, giocatori PC potranno approfittare di tantissimi sconti lanciati proprio in occasione del ventesimo anniversario della piattaforma.

Valve ha lanciato Steam il 12 settembre 2003 e siamo super orgogliosi e incredibilmente grati per quello che siamo stati in grado di fare nei 20 anni successivi. Il successo di Steam è il risultato diretto dei giocatori e degli sviluppatori di tutto il mondo che lo utilizzano – si legge nella pagina dedicata.

Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente dare un’occhiata alle migliori uscite su Steam di ogni anno passato (molte delle quali sono in offerta come parte di questi festeggiamenti, inclusi tutti i titoli di Valve!) e abbiamo aggiunto alcune curiosità su Steam e sulla cultura pop in generale (in forma artistica o testuale, o entrambe). Ma, per così dire, concedeteci lo stesso margine di errore che potreste accordare a un nonno in là con gli anni: le date e le informazioni riportate di seguito sono corrette nella misura consentita dalla memoria fallace di tutti noi.

Cavolo, siamo diventati vecchi.

Ad ogni modo, se leggere un romanzo non era quello che avevi in mente durante il tuo tempo libero, non esitare a usare il menu degli anni per passare a quello che ti interessa. E almeno scorri fino alla fine, potresti trovare qualcosa che ti porta verso qualche contenuto gratuito.