Guillermo del Toro dichiara il suo amore per Hayao Miyazaki

Il regista Guillermo del Toro ha pubblicamente elogiato ed espresso la sua stima per Hayao Miyazaki.

In una intervista per il Toronto Film Festival, Guillermo del Toro ha elogiato le capacità tecniche di Hayao Miyazaki, dichiarando il suo amore per l’autore giapponese, ed elogiando anche le abilità del regista di trasmettere emozioni attraverso l’animazione.

Secondo Guillermo del Toro i film di Hayao Miyazaki sono coraggiosi, e sono riusciti ad arrivare al pubblico occidentale, nonostante abbiano una struttura narrativa che esce al di fuori dei canoni dell’Occidente.

A questo punto alcuni appassionati potrebbero immaginare il frutto di una collaborazione tra Hayao Myiazaki e Guillermo del Toro, considerando che quest’ultimo, proprio durante il 2023, ha ottenuto un premio Oscar per il migliore film animato, che è andato al suo Pinocchio.

Guillermo del Toro ha realizzato una versione cupa della storia di Collodi, che ha conquistato la critica fin da subito. Mentre sono state smentite le voci che parlavano di un ritiro imminente da parte di Hayao Miyazaki.

Il regista dello Studio Ghibli ha da poco realizzato il suo nuovo titolo, Il ragazzo e l’airone.