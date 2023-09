“Che sapore avrà la Coca-Cola nel 3000?”, questa edizione limitata prova a rispondere

Coca-Cola ha presentato una nuova versione in edizione limitata della sua bevanda di punta. Dopo aver giocato con il gaming, il concetto di metaverso e provato ad immaginare il sapore di una Coca-Cola venuta dallo Spazio profondo, la Coca‑Cola Y3000 Zero ora si propone di flirtare con il futuro e la mania per le intelligenze artificiali.

Queste Coca Cola in edizione limitata fanno parte del programma “Coca-Cola Creations” e purtroppo non sono destinate al mercato italiano. La buona notizia è che potete acquistarle comunque, relativamente facilmente, anche in Italia, grazie ai tanti e-commerce specializzati nell’importazione di bevande e snack statunitensi.

La campagna marketing della Coca-Cola Y3000 Zero è incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa per personalizzare la lattina della bevanda. Nello specifico, Coca-Cola ha usato la tecnologia Stable Diffusion, chel’azienda cita apertamente nel suo comunicato stampa.

Speriamo che Coca-Cola sia ancora rilevante e rinfrescante nell’anno 3000 come lo è oggi, quindi ci siamo sfidati a esplorare il concetto quale gusto potrebbe avere una Coca-Cola del futuro… e ci siamo interrogati su quali esperienze potrebbe esplorare

ha commentato Oana Vlad, direttore senior della strategia globale di Coca-Cola.

Sempre utilizzando l’IA generativa, è possibile sfruttare un’app ufficiale di Coca-Cola per riprendere qualsiasi ambiente o oggetto e dagli un tocco futuristico dal sapore vapor wave.