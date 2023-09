Batman – Il Ritorno: Michael Keaton non voleva Michelle Pfeiffer come Catwoman

Ecco per quale motivo Michael Keaton non voleva Michelle Pfeiffer come Catwoman in Batman - Il Ritorno.

Batman – Il Ritorno è stato un successo al cinema, ed anche dopo la sua uscita. Il film di Tim Burton è tutt’oggi considerato uno dei migliori cinecomics di sempre, ma ci sono stati alcuni intoppi durante il percorso: sembra che Michael Keaton non volesse Michelle Pfeiffer come Catwoman.

Ed il motivo non sarebbe ascrivibile alle capacità attoriali di Michelle Pfeiffer, bensì al fatto che l’attrice e Michael Keaton avessero avuto una relazione in precedenza. Poco prima delle riprese di Batman – Il Ritorno, Michael Keaton era interessato a ritornare insieme alla sua ex moglie, e la presenza di Michelle Pfeiffer poteva essere un bel problema per la questione.

Nonostante tutto, in maniera molto professionale, Keaton accettò alla fine di vedere Michelle Pfeiffer come Catwoman in Batman – Il Ritorno, ed i due si ritrovarono a girare scene in cui i character vivevano una relazione. La sinergia sullo schermo funzionò benissimo all’epoca.

Ricordiamo che Batman – Il Ritorno è uscito nelle sale cinematografiche nel 1992.