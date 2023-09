Stranger Things 5 sarà grandioso come i più grandi film dei nostri tempi

Da poco è stato annunciato che Shawn Levy tornerà a lavorare su Stranger Things per gli episodi di Stranger Things 5, e l’ultima stagione della serie TV è stata presentata come un qualcosa di così grande da essere comparata ad uno dei più grandi film di sempre.

Lo stesso Shawn Levy ha dichiarato:

Posso descrivere questo progetto come una narrazione di livello cinematografico molto importante, che però è inserita all’interno di un meccanismo da serie TV. Stranger Things 5 ​​sarà un qualcosa di grande, al pari dei più importanti film che stiamo vedendo in questi tempi.

Del resto l’attenzione che ha guadagnato Stranger Things dal periodo della sua uscita ad oggi è divenuta sempre più esponenziale. Considerando che già nel 2016, all’epoca dell’uscita della prima stagione, Stranger Things divenne un vero e proprio fenomeno.

Ad oggi siamo arrivati, addirittura, ad un’opera teatrale dedicata pronta a fare il suo esordio. E, nel frattempo, i personaggi di Stranger Things hanno incrociato il loro cammino, in media come i fumetti, anche con figure leggendarie come le Tartarughe Ninja.