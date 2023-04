Stranger Things e le Tartarughe Ninja insieme in un fumetto

Dopo che le Tartarughe Ninja sono entrate a far parte di altri universi narrativi, come quello di Batman, ora i personaggi di Kevin Eastman e Peter Laird, s’incroceranno con un altro particolare universo: stiamo parlando di quello di Stranger Things. La storia sarà pubblicata in estate da IDW Publishing e Dark Horse.

Ecco la copertina del crossover.

Gli autori che collaboreranno alla realizzazione del fumetto sono lo sceneggiatore Cameron Chittock e del disegnatore Fero Pe (che ha già realizzato diverse storie a fumetti delle Tartarughe Ninja). Non sono stati offerti altri dettagli sul fumetto crossover.

Sicuramente c’è una compatibilità tra gli universi narrativi di Stranger Things e delle Tartarughe Ninja, considerando che sono entrambi legati agli anni Ottanta. In particolare le Teenage Mutant Ninja Turtles sono nate proprio con storie a fumetti pubblicate a partire dagli anni Ottanta.

Mentre Stranger Things ha fatto il suo esordio su Netflix nel 2016, ma è ambientato negli Stati Uniti degli anni Ottanta. A breve inizieranno le riprese dell’ultima stagione.