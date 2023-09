PowerA, il controller wireless modulare è in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon ci propongono uno sconto per un controller wireless modulare PowerA per PC, mobile, Xbox e Smart TV. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller wireless PowerA per PC, mobile, Smart TV compatibili e Xbox Series X|S. Lo sconto segnalato è del 9% rispetto al prezzo più basso recente. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 109.34€. Il prezzo medio è di 155€. Attualmente il prodotto si trova al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller wireless PowerA è compatibile con PC, mobile, Smart TV compatibili e Xbox Series X|S ed è un prodotto su licenza Xbox. Ha un design modulare 4-in-1 con una impugnatura staccabile a grandezza naturale e una clip per dispositivi mobili, in modo da poter scegliere come giocare a casa o in viaggio.

