Controller senza fili PowerA per Switch a tema Zelda al prezzo minimo storico con l’offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un controller senza fili PowerA per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un controller senza fili PowerA per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda con licenza ufficiale. Il controller è ora disponibile al prezzo di 49,98€, ovvero con uno sconto del 17% sul prezzo originale. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato secondo Amazon è 59.90€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il controller senza fili PowerA per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda con licenza ufficiale dispone di due pulsanti mappabili e propone un artwork che mostra Link pronto a lottare contro un Lynel, un potente nemico presente anche nel recente capitolo Tears of the Kingdom. La batteria promette fino a 30 di utilizzo.

