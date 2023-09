Missione Axiom-3: un italiano a bordo

La partecipazione dell'astronauta italiano Walter Villadei a questa missione rappresenta un significativo passo avanti per l'Italia nell'esplorazione spaziale.

L’astronauta italiano colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana è pronto per un’avventura spaziale epica come membro dell’equipaggio della missione privata Axiom-3, prevista per gennaio 2024, diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questa notizia è stata annunciata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

L’equipaggio di questa missione eccezionale comprende anche Marcus Wandt, astronauta svedese dell’ESA, Michael López-Alegría, astronauta di Axiom Space e comandante della missione, e Alper Gezeravci, specialista di missione proveniente dalla Turchia. Il lancio avverrà dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, utilizzando un razzo Falcon 9 della SpaceX. I quattro astronauti viaggeranno a bordo di una capsula Crew Dragon, anch’essa fornita dalla SpaceX.

Il Comandante López-Alegría ha sottolineato l’importanza di questa missione, affermando che:

Questo equipaggio sta cambiando il paradigma di come governi e agenzie spaziali raccolgono i benefici della microgravità.

La missione Ax-3 segnerà l’inizio di una trasformazione che porterà le nazioni europee a diventare pionieri nell’industria spaziale commerciale emergente. Un elemento significativo di questa missione è che è la prima ad avere un astronauta dell’ESA tra i suoi membri. Durante i 14 giorni di permanenza a bordo dell’ISS, i quattro membri dell’equipaggio condurranno una serie di esperimenti e attività scientifiche di rilievo.

Daniel Neuenschwander, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, ha sottolineato l’importanza di questa missione nel promuovere una nuova generazione di esploratori spaziali che utilizzano l’accesso commerciale allo spazio per condurre nuove ricerche e portare avanti nuovi concetti.