I Simpson 35: il trailer della trentacinquesima stagione

Fox ha ordinato lo sviluppo de I Simpson 35 e 36,e, da poco, è stato distribuito online il trailer della trentacinquesima stagione della serie animata.

Ecco il trailer de I Simpson 35.

Questa è la descrizione ufficiale:

In questa stagione Marge sperimenta una serie di incubi sull’infanzia del giovane Bart che sta per finire; Homer si offre casualmente volontario per un posto di guardia per l’attraversamento della scuola; sessant’anni nel futuro, Lisa racconta la storia di come Homer fu il capro espiatorio di un’interruzione di corrente che fece precipitare Springfield nell’oscurità giorni prima del Ringraziamento; e l’immancabile appuntamento con l’agghiacciante La Paura fa Novanta XXXIV è tornato!

L’esordio della stagione 35 de I Simpson avverrà negli Stati Uniti su Fox l’1 ottobre. In Italia le stagioni de I Simpson sono disponibili sulla piattaforma streaming Disney+. Proprio sulla piattaforma sono stati proposti anche dei corti crossover con Star Wars, Marvel, e altri.

Ricordiamo che l’iconica serie televisiva va in onda in maniera ininterrotta dal 1989. Mentre in Italia l’esordio de I Simpson è avvenuto nel 1991.