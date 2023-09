Eternights: trailer di lancio per il singolare Action Dating Sim

Salvate il mondo… e al contempo trovate il vero amore, a partire da oggi, grazie al dating sim d’azione e “amore al tempo dell’apocalisse” di Studio Sai, Eternights, disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Arrivato una settimana in anticipo rispetto al lancio previsto inizialmente, l’attesissimo Eternights propone una combinazione unica tra due importantissime necessità: trovare l’amore e uccidere i mostri (il gioco è disponibile sia su Steam che su Epic Games Store con un 10% di sconto al lancio). Distribuito in collaborazione con Maximum Games, dal 16 novembre sarà disponibile anche un’edizione standard fisica di Eternights per PlayStation 5 e PlayStation 4. È possibile prenotarla presso rivenditori selezionati.

Il gioco è così descritto:

Un evento misterioso ha trasformato le persone in mostri violenti, assiepati sulle mura giganti che cingono la tua città. Dopo che il tuo braccio viene sostituito da una replica magica e mutaforma che ti conferisce strani poteri, tocca a te salvare il mondo… e la tua vita sentimentale. Esplora dungeon infernali e combatti intense battaglie in tempo reale contro nemici mostruosi. Grazie alle tue abilità magiche, abbatti i nemici con combo stilose insieme ai tuoi compagni di battaglia, prova a ottenere una cura per riportare il mondo alla normalità e cerca di strappare il primo bacio alla persona che ami di più. Tutto in un’unica giornata lavorativa. Se ci riuscirai, potrai salvare l’umanità e trovare il vero amore. Se fallirai, il mondo che conosci scomparirà per sempre. Nulla di che.

Eternights presenta un mondo pieno di combattimenti intensi, linee narrative romantiche, scelte personali e un sistema di progressione coinvolgente. Tutto in un’unica grande indimenticabile avventura. Divertiti con combo adrenaliniche e spettacolari, stringi amicizie durature e tante opportunità per vivere un’emozionante storia d’amore, ma non perdere tempo. Le ore a disposizione sono poche e l’apocalisse non aspetta il primo bacio. Invita chi vuoi per un appuntamento, divertiti con i mini-giochi e sviluppa una relazione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, il tutto mentre provi a cercare una cura per salvare il mondo. Il modo in cui trascorrerai la fine del mondo dipende da te, ma ricorda che in Eternights ogni momento è importante.

