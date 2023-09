Dieta antiossidante: benefici per la salute e alimenti chiave

Gli antiossidanti sono componenti alimentari essenziali che giocano un ruolo vitale nella protezione delle nostre cellule dai danni causati dai radicali liberi, contribuendo così a ridurre il rischio di patologie. La dott.ssa Michela Rota, nutrizionista presso l’ambulatorio Humanitas Medical Care Domodossola di Milano, fornisce preziose informazioni su questo argomento.

I radicali liberi sono molecole instabili che si formano durante i processi metabolici all’interno delle cellule del nostro corpo, in particolare quando l’ossigeno viene utilizzato per produrre energia attraverso l’ossidazione. Queste molecole sono pericolose perché possiedono un solo elettrone invece dei due necessari, e cercano di ottenere un equilibrio rubando elettroni da altre molecole. Questa reazione a catena di furto di elettroni può causare danni cellulari e instabilità ionica.

L’accumulo eccessivo di radicali liberi può portare a uno stato di stress ossidativo, un fattore di rischio per molte condizioni, tra cui perdita della vista, artrite, malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson e l’Alzheimer, invecchiamento accelerato, malattie cardiache e persino tumori.

Per fortuna, il nostro corpo produce naturalmente alcuni antiossidanti, ma il loro livello è strettamente correlato all’alimentazione. Consumando alimenti ricchi di antiossidanti, possiamo proteggere le nostre cellule dai danni dei radicali liberi e ridurre il rischio di malattie. Gli studi suggeriscono che un’alimentazione ricca di antiossidanti può avere un impatto positivo sulla demenza, la salute del fegato, dei reni, dell’apparato digerente e può contribuire a prevenire malattie cardiovascolari e il cancro.

Dove possiamo trovare gli antiossidanti nella nostra dieta? Le migliori fonti sono gli alimenti a base vegetale, come frutta, verdura, frutta secca, erbe aromatiche, cereali integrali e noci. Ad esempio, frutti come mirtilli rossi, uva rossa, pesche e verdure come broccoli, spinaci e carote sono ricchi di antiossidanti. Spezie come cannella, origano, curcuma e molte altre sono anch’esse cariche di antiossidanti. Le bevande come il succo di mela, il tè, il caffè e il vino rosso, se consumate con moderazione, possono contribuire anche loro a contrastare i radicali liberi.

Gli antiossidanti sono essenziali per il benessere generale e aiutano a proteggere dalle malattie croniche. L’uso di integratori antiossidanti può essere utile, specialmente quando il livello di ossidazione supera una certa soglia. Tuttavia, è importante ricordare che una dieta equilibrata e varia è la chiave per garantire un adeguato apporto di antiossidanti attraverso il cibo.