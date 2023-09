Titina: il film d’animazione di Kajsa Næss dal 14 settembre nei cinema

Il 14 settembre Bim Distribuzione porterà nelle sale italiane Titina, originale film animato diretto da Kajsa Næss ispirato all’affascinante storia vera dell’ingegnere aeronautico italiano Umberto Nobile e della sua amica a quattro zampe Titina. Il film racconta un’impresa passata alla Storia attraverso gli occhi della prima cagnetta ad aver posato le zampe sui ghiacci del Polo Nord. Ecco la prima clip ufficiale della pellicola.

L’ingegnere aeronautico italiano Umberto Nobile vive con la famiglia e l’amata cagnolina Titina. Un giorno, riceve una telefonata dal famoso esploratore norvegese Roald Amundsen, che gli propone di progettare il dirigibile che li condurrà nella prima spedizione dell’uomo al Polo Nord. Ultimata la progettazione e l’imponente costruzione del velivolo, Nobile parte con Amundsen e Titina alla scoperta di uno dei luoghi più remoti del pianeta. Ad attenderli, un viaggio ai confini del mondo e dell’immaginazione, tra momenti di gloria e complicati imprevisti.

Mi sono imbattuta in questa storia così particolare per caso, mi ha sorpreso il fatto di non averla mai sentita prima. Questo evento è stato ampiamente riportato dalla stampa negli anni ’20 ma con il tempo è gradualmente scomparso dalla Storia, e oggi la maggior parte dei norvegesi non sa nè come sia morto Amundsen nè che fosse scomparso mentre era alla ricerca di Umberto Nobile. Amundsen rimane comunque un’icona, ma questa parte della sua vita è meno nota.

La presenza di Titina è un altro elemento che mi ha attratto di questa vicenda. Da norvegesi sappiamo tutti che se porti dei cani nella regione polare questi devono lavorare o uno deve poterli mangiare, l’Artico non è un posto per cagnolini da salotto. Perchè condurre un animale domestico in un luogo come quello? E’ qualcosa di molto strano, ma è ciò che ha reso interessante la storia. Anche quel dirigibile, così grande, fragile e strano, mi affascinava: l’immagine del velivolo sullo sfondo del paesaggio polare ha funzionato bene dal punto di vista cinematografico, insieme a quella del cagnolino.