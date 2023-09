Tim Burton è disturbato da come un’intelligenza artificiale abbia rielaborato dei personaggi Disney nel suo stile

Tim Burton ha visto delle immagini realizzate da un’intelligenza artificiale, che ha rielaborato alcuni dei personaggi Disney utilizzando il suo stile, e si è dichiarato disturbato da questa cosa.

Qui sotto trovate alcune immagini.

Ecco le sue parole:

Hanno chiesto all’intelligenza artificiale di realizzare le mie versioni dei personaggi Disney. Non riesco a descrivere la sensazione che ti dà una cosa del genere. Mi ha ricordato quando in altre culture dicono: “Non scattarmi una foto perché mi porta via l’anima”. Ti succhia qualcosa. È come un robot che si prende la tua umanità, la tua anima.

Si tratta di un parere in linea con quello di un altro autore come Wes Anderson, che dopo che un’intelligenza artificiale ha provato a realizzare un lavoro in cui ha combinato Star Wars e Il Signore degli Anelli con il suo stile, ha portato lo stesso regista a dichiarare: